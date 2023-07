Brand breekt uit in keuken van Aziatisch restaurant Mei Wah Eindhoven

ANALYSE Waarom PSV er nog niet in is geslaagd om een middenvel­der en verdediger aan te trekken: Bosz maakt snel nieuwe keuzes

Waar blijven die nieuwe spelers bij PSV? Dat is toch wel dé vraag die op dit moment boven de Eindhovense club hangt. In de aanval is de ploeg heel goed voorzien, maar op het middenveld en in de verdediging rolt het team van Peter Bosz nog als een vat vol vraagtekens.