Brand door werkzaamheden op dak van appartementencomplex in Eindhoven

Onderne­mers weten dankzij scan van Valkens­waard­se startup hoe lang het duurt voordat ze kopje onder gaan

14:19 VALKENSWAARD – Hoe lang kun je als ondernemer door in tijden van crisis? Die vraag stellen diverse ondernemers zichzelf tijdens de coronacrisis. Met de cashflowscan van Coastr, een startup in Valkenswaard en Eindhoven, kunnen ze inzicht krijgen in de financiële situatie van hun onderneming.