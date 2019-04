Brand in afzuiging bij restaurant Touch of India in Eindhoven

Toch kans voor buurthuis Zuidwester Eindhoven in Maria­school

15:00 EINDHOVEN - Er is een klein kansje dat buurthuis De Zuidwester toch een plekje vindt in de Mariaschool aan de Geraniumstraat in Stratum. Volgens wethouder Yasin Torunoglu is daar wellicht nog plaats, naast de Vrije School. Ad van Best van buurtplatform Gerardusplein Plus heeft nog wel veel vragen over deze optie.