Brand in appartement 't Hofke Eindhoven

Proef met veiligheid-app in Eindhoven

17:32 Eindhoven - Eindhoven gaat meedoen aan een Europese proef om via een app onveilige situaties, criminaliteit en overlast te melden. Het gaat om 'de minder urgente zaken', zegt projectmanager Nicole Haas van Stad & Co. Inwoners moeten straks via de app bijvoorbeeld kunnen melden dat de buurman een wietplantage op zolder heeft, dat ze in hun straat veel geluidsoverlast ervaren of dat een bushokje is gesloopt. ,,Het lijkt op de buiten-beter-app, maar dan voor onveilige situaties", zegt Haas.