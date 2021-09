Brand in Eindhovens hotel Tsilveren Seepaerd emotioneert vijftig jaar na dato in Halle

Een hand op de schouder van oud-PSV-speler Harry Lubse en daarna snel iets weghalen uit zijn ooghoek. Wolfgang Schmidt had het even te kwaad, dinsdagmiddag bij het Leuna Chemie Stadion in de Duitse stad Halle. Schmidt was er precies vijftig jaar geleden bij toen een verwoestende brand in het Eindhovense hotel Tsilveren Seepaerd elf levens eiste.