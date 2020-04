Brand in woning boven bedrijfspand in Eindhoven

Eindhoven­se Irisbuurt viert samen op afstand Koningsdag

16:47 EINDHOVEN - De Irisbuurt in Eindhoven is maandagochtend klokslag 10 uur een van de vele plekken in Nederland waar het eerste couplet van het Wilhelmus klinkt. Breekbaar en sterk tegelijk klinkt de vierstemmige uitvoering op het plein, gezongen door negen - uiteraard verspreid opgestelde - leden van het Irisbuurt-koor.