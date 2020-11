Brand Karel de Grotelaan: Kim neemt alle geëvacueerde huisdieren in huis

Bij een brand in een appartementencomplex aan de Karel de Grotelaan werden niet alleen bewoners geëvacueerd. Ook de dieren stonden op straat. Buurvrouw Kim verzamelde alle vogels, konijnen en katten in haar huiskamer.

,,Binnen een paar minuten had ik een konijn onder mijn arm’’, zegt ze. ,,En even later stonden hier een paar vogelkooien en twee kattenmanden. Natuurlijk, we hebben ze geholpen.’’

Rond kwart voor zeven zag Kim opeens dat er grote paniek was in haar straat. Toen ze naar buiten keek zag ze mensen over straat rennen. Er was heel veel rook, je kon maar een paar meter zien. En ondertussen liepen haar buren met hun huisdier rond. ,,Mijn dochter zei: geef ze hier, wij zullen voor ze zorgen.’’

Een uur na de brand staat Kim nog met haar buren na te praten. Het was heftig, zegt een buurvrouw. Vooral de rook en de stank: ,,Alles rook naar verbrand plastic.’’ Ondertussen gaat een bewoner van de flat rond met oliebollen, als dank voor alle brandweermannen agenten en helpende buren. ,,Het was echt schrikken‘’, vertelt ze. ,,Er werd op de deur gebonsd dat je zo snel mogelijk naar buiten moest gaan. We hebben geholpen om alle buren te waarschuwen. Uiteindelijk stond iedereen veilig buiten.‘’

De woning op de derde verdieping van het appartementencomplex viel niet meer te redden. Ook andere appartementen hebben lichte rook- en waterschade. Er zijn geen gewonden gevallen; de politie gaat morgen onderzoek doen naar de oorzaak van de brand. Toen de brand ontstond was de bewoonster niet thuis.

Kim is blij dat ze haar buren heeft kunnen helpen. Gaandeweg zijn alle dieren opgehaald, en weer teruggebracht naar hun huizen. Alleen twee zwarte katten in plastic kooien staan nog in de woonkamer. ,,Het ging allemaal heel snel. Maar die mensen waren echt in paniek. Ze wisten niet wat ze met hun huisdier moesten doen.’