Brand op balkon van appartement in Eindhoven

2022 in de regio: van Philips in ademnood tot ‘needle spiking’, moorden en gemiste vluchten

Wie terugkijkt in het ED-nieuws van 2022 ziet dat het voor Zuidoost-Brabant een – laten we zeggen – hobbelig jaar is geweest. Een jaar dat begon in de greep van corona, waarvan we inmiddels praktisch afscheid hebben genomen. Een jaar met grote successen, maar ook met zware tegenvallers. En een jaar waarin we ons verbaasden over een vreemd fenomeen dat even snel verscheen als verdween. Een overzicht in vijftien thema’s.

