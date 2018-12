Brand op balkon van flatgebouw op Strijp in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de zesde verdieping van een flat in een flatgebouw aan de Torenallee in Eindhoven is in de nacht van maandag op dinsdag rond 1.00 uur een grote brand uitgebroken. De brand woedt op het balkon, meldt een woordvoerder van de brandweer.