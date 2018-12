Brand op zolder van huis in Eindhoven, bewoners op tijd buiten

Blog Stigmama: Plan, do, check, Act!

24 december Ik heb 2 kinderen die niet kunnen plannen. Of überhaupt niet weten wat een planning is. Hoe je dingen plant en waarom. En hoe je je er aan houdt. En ook hebben ze er geen idee van hoe ze er toe moeten komen de geplande activiteiten te gaan uitvoeren. Ze vallen iedere dag na het opstaan als het ware “ in de dag” en als ik er niet was zouden ze de hele dag niets anders doen dan op hun telefoon of op hun iPad zitten.