Brand verwoest auto in Eindhoven, politie vermoedt brandstichting

Eikenpro­ces­sie­rups jaagt gemeenten in Zuid­oost-Bra­bant op kosten

6:00 EINDHOVEN/HELMOND - Niet alleen burgers krijgen jeuk van de eikenprocessierupsen, ook gemeenten. Jeuk in de portemonnee, wel te verstaan. Want de bestrijding kost de gemeenten in Zuidoost-Brabant handenvol geld en de rekening loopt op.