Brand verwoest spullen van vloerbedrijf in Eindhoven

Militair vliegtuig veilig geland op vliegbasis Eindhoven na standby call

12:33 EINDHOVEN - Op vliegbasis Eindhoven is vrijdagochtend rond 11.45 uur een standby call uitgegeven. Een middelgroot militair vliegtuig had problemen met de landing, maar is veilig aan de grond gekomen. De brandweer was ter plekke en doet nog een finale check.