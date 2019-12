Brandbrief van ondernemers Winkelcentrum Woensel in Eindhoven: ‘We zitten in de dode hoek van het gemeentebestuur’

,,Het is niet vijf vóór maar vijf over twaalf”, zo stelt voorzitter Marcel Emmen, tevens eigenaar van Emmen Schoenen in het winkelcentrum. De invoering van het betaald parkeren in 2007 was volgens hem een belangrijk kantelpunt. ,,Het aantal bezoekers nam al af maar dat is hierdoor in een stroomversnelling gekomen. Ten opzichte van 2018 was het in 2019 weer 4 procent minder.”