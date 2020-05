Brandend afvalhout in Eindhoven zorgt voor metershoge vlammen

Corona­proof uit eten of terrasje pikken? De Leemer Hoef in Waalre laat zien hoe het vanaf 1 juni kan

10:33 WAALRE - Feesterij De Leemer Hoef in Waalre heeft de laatste maanden zo'n beetje alles omgegooid om op 1 juni - coronaproof - weer gasten te kunnen ontvangen. Van peper in papieren zakjes tot pinautomaten op een verlengde ‘stok’:. ,,We hopen straks weer de helft van de omzet te draaien.”