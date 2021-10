Brandlucht en grote schadepost, maar activiteiten buurtcentrum De Hoeksteen gaan door

,,De rook kriebelt nog steeds in mijn neus en mijn kleren gaan iedere avond in de was ”, zegt Björn Neervoort, beheerder van het buurt- en activiteitencentrum in de wijk Prinsejagt. Maar bij de pakken neerzitten doet hij niet. Met man en macht is zondag gepoetst, zodat op maandag de activiteiten door konden gaan.

Echter de achterkant van het centrum biedt nog een troosteloze aanblik. In de tuin daar staat de vanbinnen zwartgeblakerde container met verwrongen en gesmolten gereedschap. Buiten op het gras ligt een gesmolten afvalcontainer en daaromheen de afzetlinten van de politie en overal liggen zwart verbrande resten.

Brandbare vloeistof

Na twee eerdere pogingen vorige week op maandag- en dinsdagnacht, is het de daders bij de derde keer gelukt om de container in brand te krijgen. Donderdagnacht brandde de opslagplaats volkomen uit en is niet meer te gebruiken. De brandstichters hebben een flesje met brandbare vloeistof onder de container gegooid, die een stukje van de grond afstaat, waardoor de vloer vlam vatte.

Een gelukje bij een ongeluk is dat de vorige beheerder, Dorothé Neervoort (moeder van Björn), ’s nachts de camera checkte, omdat ze het niet vertrouwde na de eerdere aanslagen. Zij zag dat de foyer vol met rook stond. De brandweer was snel ter plekke waardoor erger voorkomen is. De deur tussen de foyer en de opslagplaats heeft het ergste tegengehouden. De verbindingsdeur is inmiddels goed dichtgetimmerd om inbraak te voorkomen.

De schade schat Björn op 20.000 tot 25.000 euro. ,,Het stond behoorlijk vol, de container werd als opslag gebruikt. Al ons gereedschap stond daar. Boormachines, sleutelsets, vier volle gereedschapskisten, maar ook de poetsmachine voor de dansvloer.”

Afgebroken

De opslagplaats wordt in ieder geval afgebroken. Maar een werkplaats en opslag blijven nodig. ,,Misschien dat we een ruimte in De Hoeksteen ombouwen tot werkplaats. Eerst maar een afwachten wat de verzekeringsexpert zegt. Ik heb alvast wat gereedschap van thuis meegenomen, want ik pak iedere keer mis.”

En de daders? ,,De politie vermoedt dat de daders uit Eindhoven komen en te maken hebben met meerdere branden in de stad, maar het onderzoekt loopt nog. Veel kunnen ze er niet over zeggen. Wij hebben niks meer gehoord en gelukkig zijn er geen pogingen meer gedaan”, aldus Björn.