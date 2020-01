Brandstichter wil auto met aanmaakblokjes aansteken in Eindhoven, omstander voorkomt dat

Faber verrast bij PSV met Hendrix op tien: ‘Nuttige speler als je druk naar voren wilt zetten’

9 januari Hoewel de uitslag wellicht anders doet vermoeden, speelde PSV donderdagmiddag geen slechte wedstrijd tegen Club Brugge in Qatar. De ploeg verzuimde echter om de kansen af te maken. Ondanks de 2-1 nederlaag zag trainer Ernest Faber perspectief en in de wedstrijd zag hij dingen terug die van tevoren waren afgesproken. ,,Voor rust speelden we denk ik heel goed, maar moeten we de mogelijkheden wel benutten”, aldus de coach.