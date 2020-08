Brandstichting in huis was volgens Eindhovenaar ‘een ongeluk dat hem overkwam’

DEN BOSCH Op de vraag of Jeffrey A. vorig jaar zijn huis in brand heeft gestoken geeft de Eindhovenaar ondanks veel aandringen van de rechtbank woensdagochtend geen duidelijk antwoord. De officier van justitie heeft er wel een: ja. Maar op haar beurt zit zij met meerdere opties voor de straf. In ieder geval tbs, al dan niet met twee jaar cel.

In de rechtszaal zegt de magere man een paar keer dat hem ‘een groot ongeluk is overkomen’. Overdekt met zware brandwonden liep hij vanuit de Bennekel naar het ziekenhuis in Veldhoven. Dat haalde hij niet, hij belde ergens aan waarop hij per helikopter naar Rotterdam is gebracht en een paar weken in coma lag. Wat je zegt een ongeluk. Maar ook zal hij een paar keer zeggen dat het zo heeft moeten zijn, en dat het ‘zo is gegaan’. Als de rechters boter bij de vis willen klapt hij dicht: hij ‘vindt het wel goed zo’.

Verschillende brandhaarden

Buurtbewoners zagen Jeffrey die oktoberavond ‘net als Spiderman’ door een dakraam zijn voormalig huis aan de Lemmenslaan binnenklimmen. Het was net op een veilig verkocht, dus eigenlijk was het niet meer van hem. Kort daarop stond hij ook weer buiten, maar hij greep toen naar zijn gezicht en rende weg.

Al snel sloegen er vlammen uit het huis. De brandweer kwam met moeite binnen want alle luiken waren dicht. Op de verdieping vond ze brandhaarden in verschillende kamers en er stond een jerrycan die naar benzine rook. Daarop zat DNA van Jeffrey A. Omwonenden keken er niet echt van op. Een jaar eerder had A. benzine door zijn keuken gegoten en dreigde toen ook met brand.

Zwaar aan de drugs

Zelf heeft Jeffrey het in de rechtbank telkens over het ongeluk dat hem overkwam. Maar hij zegt ook dat hij in een psychose zat, net de keer ervoor. in zij jeugd zat hij zwaar aan de drugs, maar ook ging het tien jaar lang goed. Baan, vrouw, kinderen, huis. Maar binnen luttele maanden raakte hij dat allemaal kwijt en kwamen de drugs weer op tafel, met psychoses tot gevolg. Er gebeurden ook vreemde dingen, van alles verdween uit huis, en ‘als iemand aan mijn spullen zit kan ik ze net zo goed zelf verbranden’ zei hij.

Quote Er gebeurden ook vreemde dingen, van alles verdween uit huis, en ‘als iemand aan mijn spullen zit kan ik ze net zo goed zelf verbranden’ zei hij.

Psychiater en psycholoog bevestigen het psychotische. De eerste ziet enkel een tbs als oplossing, de psycholoog denkt dat het ook ‘gewoon’in een kliniek kan worden behandeld. Is hij ontoerekeningsvatbaar? Dat blijft in het midden.

Tbs wel erg zwaar

Officier van justitie Simone van Keulen maakte korte metten. Jeffrey heeft het over een ongeluk, zij ziet brandstichting. Twee brandhaarden, een jerrycan, dat is wel duidelijk. En híj heeft het aangestoken: hij had brandwonden, alle deuren waren afgesloten, er was niemand anders in huis, hij vluchtte weg, en hij had er eerder mee gedreigd.

Maar wat nu? Flink ingrijpen, de tbs(met voorwaarden) vindt zij gepast, zeker als hij ontoerekeningsvatbaar blijkt. Mocht de rechtbank dat doorstrepen, dan moet hij naast behandeld ook gestraft worden: twee jaar cel. Advocate Anne Aben ging niet in op het al dan niet aansteken van de brand. Wel op de gevolgen: zij pleit voor een kliniek, tbs is een wel erg zware maatregel.