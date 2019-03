Brandstichtingen bij autobedrijf in Eindhoven: daders nog niet gevonden

Een aantal dagen later stond de loods van het bedrijf in lichterlaaie. Het pand werd daarbij volledig in de as gelegd. Ook een transportbedrijf dat in hetzelfde gebouw zat, ging in rook op.



Na de tweede brand zei Van der Palen dat hij vermoedt dat het om dezelfde dader gaat. ,,Ik zit hier al meer dan vijftien jaar en al die tijd is er niets gebeurd. En nu hebben we twee keer brand in minder dan een week tijd, dat kan geen toeval zijn.”