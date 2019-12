Brandstore 5611 dicht, binnenstad Eindhoven te duur

Ondernemer Sander van Abeelen heeft zijn personeel vorige week geïnformeerd. Sommigen hebben al een andere baan, twee zijn nog op zoek. ,,In retailland is natuurlijk van alles aan de hand, maar de Piazza is voor ons een te dure A-locatie. We hebben het afgelopen halfjaar gezocht naar een prijstechnisch interessante en geschikte locatie in de binnenstad, maar die hebben we niet kunnen vinden. Dus heb ik het besluit moeten nemen om de stekker eruit te trekken."