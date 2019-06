Brandstore 5611 vertrekt uit Piazza Eindhoven

Volgens ondernemer Sander van Abeelen is het zeker niet uit luxe, dat hij met zijn modezaak uit de Piazza vertrekt. ,,Wij zijn weliswaar een gezond bedrijf, maar de Piazza is en blijft natuurlijk een dure A-locatie. Toen wij hier vijftien jaar geleden kwamen, zaten we tussen de Zara en H&M. Wij vonden dat als iets duurdere merkenwinkel niet onplezierig. Al die grote modeketens om ons heen leverden ons door de jaren heen ook extra klandizie op. Maar de Decathlon, die nu naast ons zit, nadat de Zara naar beneden is verhuisd, voegt voor ons niet veel toe.”

Van Abeele wil met zijn Brandstore 5611 graag in de Eindhovense binnenstad blijven, dat is ook logisch gezien de naam van de zaak, die is afgeleid van het binnenstad-postcodegebied. Maar wáár hij gaat zitten, is nog niet duidelijk. ,,We zoeken een mooie plek, waar we in een mix van diverse winkels kunnen zitten. We hebben nog even. Wij dienen hier in de Piazza keurig ons tot 1 maart 2020 lopende huurcontract uit. En nee, de beheersmaatschappij van de Piazza heeft geen moeite gedaan om ons te behouden”, zegt Van Abeele.