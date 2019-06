Brandweer blikt terug op heftige nacht: honderden meldingen over stormschade in vijftien uur tijd tijdens Code Oranje

In de loop van dinsdag ging de waarschuwing van KNMI voor Brabant over van code geel naar code oranje. Daarna volgde een korte, hevige storm, die vooral in het zuidoosten van Brabant flink heeft huisgehouden. Er liggen honderden omgewaaide bomen.



‘s Ochtends vroeg wordt de omvang pas echt duidelijk: Her en der zijn gemeentewerkers druk in de weer om de boomstammen en takken op te ruimen. Autobezitters nemen de schade op aan hun voertuig. Op verschillende plaatsen zijn auto’s compleet verpletterd.



Bekijk hier hoeveel meldingen per plaats binnenkwamen tussen dinsdag 19.30 uur en woensdag 09.00 uur.