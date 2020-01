Brandweer: minder incidenten in Zuidoost-Brabant tijdens jaarwisseling

Opvallend was volgens de brandweer zelf wel het aantal autobranden: 19 wagens gingen op 15 plekken in vlammen op. Onduidelijk is of in alle gevallen vuurwerk de oorzaak was. Er zijn ‘geen specifieke meldingen van agressie of geweld tegen hulpverleners van brandweer en ambulance’ binnengekomen.

Drie keer was er sprake van een grotere inzet, bij een projectstoffeerderij TON aan de Korenmijt in Beek en Donk en het kantoorpand van werkbedrijf Senzer aan de Churchilllaan in Helmond. Ook was er een brand op het dak van een woning aan de Blokskenserf in Helmond. Volgens de bewoners veroorzaakt door een vuurpijl die tussen de dakpannen terechtkwam. In Geldrop greep een omstander in door een woningbrandje in de kiem te smoren. De brand in Beek en Donk werd duidelijk veroorzaakt door vuurwerk: een wensballon stichtte het vuurtje.

Steeg aanzienlijk

In Midden- en West-Brabant steeg het aantal uitrukken aanzienlijk met 45 procent naar 224 gevallen. Het is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar. In heel Brabant kwam de brandweer deze jaarwisseling 422 keer in actie, tegenover 353 een jaar eerder.

In Brabant-Noord kwam de brandweer iets vaker in actie dan bij de vorige jaarwisseling. Het aantal uitrukken bleef dit jaar steken op negentig.

In Eindhoven werden op verschillende plekken branden gesticht. Zo vielen enkele geparkeerde auto's en een schutting ten prooi aan de vlammen. In Helmond veroorzaakte een vuurpijl een woningbrand.