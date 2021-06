Brandweer urenlang bezig met blussen grote stapel brandend hooi in Eindhoven

Eindhoven wil door met succesvol­le stadsmarke­ting, ‘Investe­rin­gen betalen zich dubbel en dwars uit’

9 juni EINDHOVEN - De stad is internationaal op de kaart gezet en Eindhoven tegenwoordig een sterk merk. Lovende woorden klonken er dinsdagavond over de citymarketing van de afgelopen tien jaar door Eindhoven365. Niks lijkt een verdere samenwerking met de gemeente in de weg te staan.