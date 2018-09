Brandweer voorkomt dat auto uitbrandt in Eindhoven, eigenaar redt spullen

'Leven slachtof­fer aanrijding Savoiepad is nooit meer hetzelfde'

8:33 EINDHOVEN - De politie tast nog steeds in het duister over de aanrijding op het Savoiepad in Eindhoven op 15 augustus van dit jaar. Bij het incident werd een 19-jarige jongeman zwaargewond achtergelaten. Volgens de politie zal het leven van het slachtoffer nooit meer hetzelfde zijn.