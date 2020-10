Brandweer voorkomt ontploffing lachglasfles bij autobrand in Eindhoven

VideoEINDHOVEN - In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto in de Ruloffsweg in Eindhoven afgebrand. De brandweer, die rond 00.30 uur in actie moest komen, trof in het voertuig een fles met lachgas aan.