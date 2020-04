Brandweer zingt voor Cathrien: ‘We zijn trots op jullie allemaal'

Serenades en kroketjes fleuren bewoners zorgcen­trum Acht een beetje op

18:35 EINDHOVEN - Met 'De gouden hart serenade' en de 'Koekoekswals' was er woensdag weer even een beetje reuring bij verzorgingshuis Antonius in het Eindhovense stadsdeel Acht. Al weken zitten de bewoners binnen en om de ze een beetje op te fleuren speelde de Achtse orgelman André van der Burg verschillende serenades.