Brandweermannen die vuur bestreden bij Tsilveren Seepaerd: ‘We waren blij dat we erbij waren’

Voor het eerst in jaren zien ze elkaar weer eens. De gepensioneerde brandweerlieden Dielis van Rijn (73) en Frans van Hapert (74) schuiven aan bij Van Rijn thuis om het te hebben over ‘’t Seepaerd.’ Van Rijn de bedachtzame man op de achtergrond, Van Hapert meer de spraakzame mannetjesputter. Hij is op de motor en heeft de brandweerhelm meegenomen die hij droeg in de jaren zeventig. Van Rijn heeft de helm van toen ook in de buurt.