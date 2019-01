Brandweerwagens Zuidoost-Brabant werden te duur betaald

In totaal gaat het om 82 tankautospuiten en hulpverleningsvoertuigen die in de periode tussen 1997 en 2011 werden aangeschaft. Per voertuig werd gemiddeld zo'n vijfduizend euro te veel neergeteld, alles bij elkaar dus ruim vier ton. De Veiligheidsregio Brabant Zuidoost gaat namens de 21 aangesloten gemeenten de juridische strijd aan om het teveel betaalde geld terug te krijgen.

De te hoge rekeningen waren het gevolg van prijsafspraken die door zes fabrikanten -waaronder DAF- waren gemaakt. Ook zouden voor de ontwikkeling van schone motoren te hoge bijdragen zijn doorberekend aan de klanten. De bedrijven maakten zich daarmee veertien jaar lang schuldig aan kartelvorming, oordeelde de Europese Commissie twee jaar terug. Zij kregen torenhoge boetes opgelegd, voor in totaal een kleine drie miljard euro. DAF kreeg er een van 725 miljoen.

NLTruckkartel

Een groot aantal gedupeerde bedrijven en overheden hebben zich aangesloten bij NLTruckkartel om de fabrikanten voor de rechter te slepen en gezamenlijk hun schades te kunnen claimen. NLTruckkartel is een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN), transportverzekeraar TVM en advocatenkantoor Hausfeld & Co. Ook de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost schakelt NLTruckkartel in. Inmiddels hebben acht gemeenten hierin toegestemd.

Volgens woordvoerder Rob Okhuijsen gaat het om honderden bedrijven en overheden die zich bij NLTruckkartel hebben aangesloten. ,,Alleen in Brabant al hebben 253 bedrijven ons ingeschakeld. Samen kochten zij in de kartelperiode 14.000 trucks. Naast de bedrijven gaan we ook claims indienen namens 21 Brabantse gemeenten en twee veiligheidsregio's, die gezamenlijk 431 vrachtwagens aanschaften tegen een te hoge prijs.”

Voor heel Nederland gaat het om 1400 gedupeerde afnemers en 60.000 vrachtwagens. ,,In totaal hebben we het dus over honderden miljoenen euro's aan schadeclaims. En dan hebben we het alleen nog maar over de in Nederland verkochte trucks. We vertegenwoordigen ook cliënten in Frankrijk, met in totaal 80.000 vrachtwagens”, zegt Okhuijsen.

‘Kwalijke zaak’