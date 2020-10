Brasserie Bloom mag nog iets meer ontluiken in Eindhoven

Een flinke dosis lef is nodig om in deze tijd met de coronabeperkingen en daarbij behorende RIVM- maatregelen een restaurant te openen. Lef kunnen we onderneemster Frederique Hurks in ieder geval toedichten. In het stadsdeel De Bergen aan het Wilhelminaplein in Eindhoven opende zij onlangs haar droomwens: Brasserie Bloom.