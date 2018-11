Bravoflex start op 9 december in Eindhoven, Veldhoven en Waalre

Vanaf eind vorig jaar rijden de busjes al in Helmond rond. Hierbij kunnen reizigers met een app, via de website van Hermes of telefonisch een rit met Bravoflex ‘bestellen'. De bussen rijden vanaf iedere willekeurige halte op afroep rechtstreeks naar een halte naar keuze.

In Eindhoven-zuid, Veldhoven en Waalre, wordt Bravoflex in het eerste jaar toegevoegd aan het reguliere busvervoer. Buslijnen blijven dus -in elk geval volgend jaar- in stand. De gemeenteraden van Eindhoven en Waalre begroetten het plan onlangs met de nodige scepsis en kritiek. Onder meer werd gevreesd voor opheffing van lijnen, in ruil voor Bravoflex.

Daar hoeven de reizigers vooralsnog niet voor te vrezen, benadrukt een woordvoerder van Hermes. Uit de gebruikscijfers van reguliere buslijnen én Bravoflex in het komend jaar moet blijken of er daarna ingrepen nodig zijn. Dat kan in het uiterste geval het schrappen van een lijn inhouden maar ook een gedeelte ervan óf het niet laten rijden van de reguliere bus op momenten dat de bezettingsgraad te wensen overlaat, aldus de woordvoerder. Een werkgroep waarin de provincie, betrokken gemeenten en het Reizigers Overleg Brabant zijn vertegenwoordigd, buigt zich hier in de tweede helft van volgend jaar over. ,,We gaan heel zorgvuldig naar de gebruikscijfers van zowel de reguliere bussen als die van Bravoflex kijken. We gaan geen goede schoenen inruilen voor schoenen waarvan we nog niet weten hoe ze presteren.”

In Helmond is Bravoflex populair, constateert Hermes in een persbericht. De vervoerder spreekt van een ‘succesvolle start’. Maar dat blijkt niet echt uit een recente tussenevaluatie van de vervoerder, die onlangs door het Helmonds college werd gedeeld met de gemeenteraad. In de eerste zes maanden van dit jaar stapten tot zo'n 85 mensen per dag in de flexbus, waar Hermes in het kader van een rendabele exploitatie streeft naar ruim het dubbele aantal. Het busbedrijf heeft er volgens de woordvoerder ‘alle vertrouwen in’ dat op termijn meer reizigers in de flexbusjes zullen stappen. ,,We zien een duidelijk stijgende lijn, maar we hebben nog een flinke stap te maken", erkent hij.

