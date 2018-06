Breakdancegroep The Ruggeds uit Eindhoven 'kon jurylid Jennifer Lopez ruiken'

EINDHOVEN - Terwijl Right Here, Right Now van The Prodigy door de speakers schalt, voeren de leden van The Ruggeds de meest onvoorstelbare danspassen uit. De Eindhovense breakdancegroep deed mee aan de Amerikaanse talentenshow World of Dance en vertelden daar woensdagavond over bij praatprogramma Jinek.

Nee, ze mogen nog niet zeggen of ze gewonnen hebben en dus één miljoen euro in hun zak steken. Maar: "J.Lo (jurylid Jennifer Lopez, red.) konden we ruiken", zegt Ruggeds-lid Andy Tjong gekscherend. De heren zitten er ontspannen bij als zij hun verhaal doen over de talentenshow van tv-zender NBC.

Van januari tot maart naar Amerika: het klinkt als een droom. "Maar een snoepreisje was het niet. We maakten dagen van 14 uur, het was keihard bikkelen. We zaten niet te chillen op Venice Beach", vertelt Tjong. Niek Traa vult hem aan: "Het was next-level. Intimiderend, maar ook motiverend."

Quote We maakten dagen van 14 uur, het was keihard bikkelen Andy Tjong

Appels en peren

"Maar het is ook appels met peren vergelijken", gaat hij verder. "De andere groepen hanteerden hele andere stijlen. Wij doen mee aan breakdancecompetities. In de show deden salsadansers mee en van alles door elkaar."

Of de groep in de prijzen valt, blijft tot op heden onbekend. De dansers moesten onder toeziend oog van een videocamera diverse geheimhoudingscontracten tekenen. En wat verraadt die lach op hun gezicht dan? "Niks, we zijn gewoon heel blij!"