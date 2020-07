Breakdancers van The Ruggeds uit Eindhoven winnen theaterprijs voor jong talent

De Charlotte Köhler Prijzen zijn bestemd voor jong talent (tot 35 jaar) in beeldende kunst en theater. ,,The Ruggeds hebben hiphopdans van Nederlandse bodem op de kaart weten te zetten”, aldus het Cultuurfonds. Het collectief is in 2010 opgericht in Eindhoven en behoort tot de wereldtop in de battle-scene. The Ruggeds grossieren in internationale prijzen en traden op met onder anderen Madonna en Justin Bieber.

De groep maakt, behalve in de breakdance-scene, ook furore in het theater. Met de voorstelling ‘Adrenaline’ debuteerden The Ruggeds vier jaar geleden in de schouwburgen. Daarna volgde ‘Between Us’, ook een productie voor de groten zalen. De Eindhovenaren komen nu met de intiemere voorstelling ‘Decypher’. Een deel van de groep focust zich op de Olympische Spelen van 2024, waar breakdance zijn debuut maakt als officiële sport.

Steun in de rug

,,The Ruggeds tonen nieuwsgierigheid in het ontwikkelen van diverse disciplines, hebben een internationaal netwerk en zijn mensen van de toekomst”, stelt de adviescommissie theater van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Uiteraard is artistiek leider Niek Traa verguld met de prijs. ,,De lovende woorden en deze erkenning zijn voor ons een steun in de rug”, zegt de geboren Spoordonkenaar. ,,Met deze prijs kunnen we een ‘boost’ geven aan onze plannen en die liggen er voor de komende jaren genoeg op de planken.”

De naamgeefster van de prijs, Charlotte Köhler, liet bij haar overlijden een deel van haar vermogen na aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Samen met het fonds had ze een invulling voor haar erfenis bedacht: jaarlijkse prijzen voor veelbelovende kunstenaars. In het najaar wordt de winnaar van de Charlotte Köhler Prijs voor beeldende kunst bekendgemaakt.