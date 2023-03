Breaking Bad-taferelen in Eindhoven: man opgepakt voor productie harddrugs in caravan

Poeier van Sangaré ging volgens PSV met 170 kilometer per uur in de goal

PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré scoorde donderdagavond op bijzondere wijze in het bekerduel van zijn club met ADO Den Haag. De Ivoriaan schoot een bal kiezelhard binnen, vanaf een meter of negentien. Volgens PSV was de gemiddelde snelheid van het schot 170 kilometer per uur.