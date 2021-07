Breinpad op Landgoed Grote Beek geopend: breinpunten prikkelen de geest

EINDHOVEN - Het nieuwe Breinpad met belevingsplekken op GGzE Landgoed De Grote Beek in Eindhoven is dinsdagochtend geopend tijdens een wandeling met uitleg. Het is een wandelroute waar openheid, mentale gezondheid en verbinding centraal staan.

,,Vroeger stonden er hekken om het Landgoed, tegenwoordig is het een open terrein en is iedereen welkom. We zijn een deel van de samenleving”, vertelt Rob Lammers, beleidsadviseur GGzE.

Tijdens de wandeling lopen bezoekers langs belevingsplekken. In het ‘Vrouwenbos’ staat veel Landart, kunstobjecten gemaakt van natuurlijk materiaal. Een hoge poort van gevlochten takken, een drietal vrouwen verscholen in de struiken en bungelende trossen dennenappels.

Het bos verlatend ‘hangt’ iets verderop, verscholen tussen de bomen, de grote boomhut. Een plek gebouwd door cliënten van GGzE en medewerkers met hout van het terrein. Een plek die in de toekomst gebruikt kan worden voor educatie, muziekuitvoeringen en vergaderen op ‘hoog’ niveau.

Breinpunten

,,De kunstobjecten en relicten, zogenaamde ‘breinpunten’, moeten de geest van de wandelaar prikkelen. De relicten vertellen iets over de geschiedenis van het Landgoed. De bedoeling is om de mentale gezondheid te bevorderen die wordt beleefd tijdens de wandeling in de natuur”, vervolgt Lammers.

Het pad is gerealiseerd in samenwerking met cliënten, vrijwilligers, medewerkers en de organisatie Samen voor Eindhoven, zij koppelen vrijwilligers van bedrijven zoals Philips en ASML aan maatschappelijke initiatieven.

Het Breinpad is onderdeel van het ‘Masterplan Landgoed De Grote Beek’. Een plan waarin een gezonde en helende omgeving voor cliënt, medewerker en bezoeker, de best mogelijke zorg en ruimte voor verbinding en betrokkenheid centraal staat. Initiatiefnemer van het Breinpad is Joep Verbugt, bestuursvoorzitter van GGzE.

Zintuigen

Tijdens een vakantie in Amerika bezocht Verbugt een ziekenhuis voor veteranen. Waar therapieën vaak niet meer hielpen, bleek de natuur een helende werking te hebben. Verbugt: ,,Wij zitten hier op een prachtig groen terrein, waarom zouden we de natuur niet meer gebruiken? Het gebruik van zintuigen in de natuur leidt tot een betere gezondheid.”

Reeds bestaande routes op het Landgoed, zoals het Poëziepad, worden in het Breinpad geïntegreerd. Het 4,5 kilometer lange pad is nog niet helemaal klaar. De routeaanduiding komt in oktober en de route wordt begaanbaar gemaakt voor rolstoelgebruikers. Lammers: ,,De verwachting is dat het pad volgend jaar zomer in zoverre af is, dat grotere projecten dan klaar zijn.”

Volledig scherm Het vrouwenbos op het Breinpad. © Kees Martens/DCI Media