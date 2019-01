Brexit verdeelt Britten in Eindhoven

EINDHOVEN - Dinsdag is in het Britse Lagerhuis een cruciale stemming over het Brexit-akkoord dat premier Theresa May heeft gesloten. In een Eindhovense pub denken Britten verschillend over het aanstaande vertrek van de Groot-Brittannië uit de EU.

Zijn vader kocht ooit een Duitse auto, een Volkswagen. Omdat Duitse wagens nou eenmaal goed zijn, vond vader. Zelf is hij al zeker dertig keer in Nederland geweest. Deze keer is hij er vanwege de verjaardag van zijn zus die in Venlo woont. Hij is zaterdagmiddag met zijn Russische vriendin, die hij heeft leren kennen in Spanje, neergestreken in O’Sheas Irish Pub in Eindhoven.

Om maar te zeggen dat Kevin Gough uit Leeds tamelijk internationaal georiënteerd is en zijn eiland gerust eens durft te verlaten. Geen Britse navelstaarder. Maar de Brexit? ,,Ik heb bij het referendum in Engeland vóór de Brexit gestemd. We moeten uit de EU. Dat scheelt in de belasting die we aan Europa betalen. En ik ben het beu om door de Duitsers geregeerd te worden. Grote ondernemingen in Engeland zijn vaak Duits. Elektriciteitsbedrijven, in de transportsector, grote fabrieken, overal kom je bij ons Duitsers tegen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat we bij de Europese Unie blijven. Nou, dat maken we zelf wel uit.”

Voetbal

Gough vertolkt in grote lijnen dezelfde mening als veel Britten die halverwege de middag in de Ierse pub zijn beland. Ze zijn vóór de Brexit, alleen niet erg fanatiek voor. De stemming dinsdag in het Britse Lagerhuis over de deal die de Britse premier May heeft gesloten met Europa over het vertrek van de Britten uit de EU, die stemming laat de meeste Britten hier tamelijk koud.

,,We don't give a fuck” - ,,Het kan ons niks schelen” - is de gedeelde mening van tien mannen uit Winfield die aan een grote L-vormige tafel niet hun eerste bier van de dag aanvatten. Ze komen hier voor plezier en voetbal.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Frank Geboers © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Op de grote schermen in de pub is te zien hoe Liverpool wint van Brighton & Hove Albion Football Club, met 1-0. Dit tot grote blijdschap van Frank Geboers, die voor de gelegenheid een voetbalshirt draagt van Liverpool FC. Zijn naam mag dan oer-Nederlands klinken, hij komt uit Stanford en is zenuwachtiger over de wedstrijd die op een reuzenscherm te zien is, dan over die hele Brexit. ,,Ik heb wel vóór gestemd, omdat dat beter is voor de UK - het United Kingdom. Denk ik. We zullen wel zien hoe het uitpakt, all right? En nou wil ik voetbal kijken.”

In een van de nissen die de pub rijk is, zitten Steven Rogers en Lisa Smith. Het stel uit Ipswich doet een paar dagen Eindhoven. Hij werkt bij een gasbedrijf, zij is personeelsfunctionaris op een school. Over de Brexit hoeven ze niet na te denken. Vóór. ,,Als we uit de EU gaan, kunnen we meer geld zelf houden. We hebben in Engeland veel thuislozen, veel ex-militairen die op straat zijn beland. Maar immigranten krijgen een huis. Ik ben blij als we uit de EU gaan, dan wordt immigratie bij ons moeilijker", zegt Rogers. Smith knikt instemmend.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Steven Rogers en Lisa Smith. © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

In een andere nis heeft Austin Ivantsiv post gevat bij een televisiescherm waarop een rugby-wedstrijd is te zien. Ivantsiv komt uit Cambrigde en is achttien jaar. Bij het referendum in 2016 in Groot-Brittannië over de Brexit, mocht hij nog niet stemmen. ,,Maar anders had ik tegen gestemd. Een vertrek uit de EU geeft veel te veel gedoe. Kijk maar hoe het gaat, niemand weet precies wat er gaat gebeuren."

Arrogantie

Dat laatste is precies wat ook Paul Barclay en Martin McKinnon zeggen. Ze staan buiten te roken en zijn fel tegenstander van de Brexit, en niet alleen vanwege de onzekerheid die erbij kom kijken. ,,De Brexit komt voort uit Britse arrogantie", zegt McKinnon. ,,Het is zelfmoord", vult Barclay aan. De twee vrienden kijken naar de Brexit vanuit het perspectief van het Europese vasteland. Ze wonen elk al meer dan twintig jaar in Nederland. Barclay heeft in Eindhoven een bedrijf dat onder meer websites bouwt, McKinnon werkt als technicus bij vrachtwagenbouwer Scania.

Hekel

,,Nederlanders en Britten hebben dezelfde mentaliteit. We hebben allemaal een hekel aan Brussel, maar uit de EU stappen is stom. Nederland, Europa, is goed georganiseerd. Ik ken zo'n honderd Britten in Nederland en uit die groep hebben al drie echtparen zich tot Nederlander laten naturaliseren en anderen overwegen het", zegt Barclay. Vanwege de Brexit ja.”