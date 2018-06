Briefschrijver Luuk uitgenodigd door PSV om smeekbede aan Cocu: 'Hij is door het dolle heen'

Lokfiets vangt zestig fietsendie­ven in Eindhoven

16:29 EINDHOVEN - Zestig keer werd er het afgelopen jaar in Eindhoven een fietsendief op heterdaad betrapt dankzij een lokfiets van de politie. De inzet van deze lokfietsen is volgens de gemeente dan ook een groot succes. Vooral omdat het aantal aangiftes van fietsendiefstallen met 23 procent is gedaald. In 2015 waren het er nog 2.378 en in 2017 was dit gedaald tot 1.606 aangiftes.