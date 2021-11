Brieven aan Eindhoven in volgende expo in De Heuvel, misschien die van jou wel

Dit is inmiddels de vijfde expo die georganiseerd wordt door creatief collectief YellowSunshine en De Heuvel. Sinds maart kunnen bezoekers om de twee maanden werk bewonderen van kunstenaars, studenten en dansers. Nu is de Eindhovenaar zelf aan de beurt. Waarom? Suzanne van Gool van YellowSunshine: ,,De stad is in ontwikkeling, groeit en verandert, maar Eindhovenaren maken de stad. Wij willen wel eens weten wat de inwoners zelf van de stad vinden. Waarom de stad zo speciaal is voor hen. En daarom doen we een oproep aan ‘de Eindhovenaar’ om een echte liefdesbrief te schrijven.”

Liefde op het eerste gezicht?

De brief moet beginnen met Dear Eindhoven. En dan: Hoe vind je dat het met haar gaat? Hoe heb je haar leren kennen? Was het liefde op het eerste gezicht? Wil je blijven, of denk je erover na om haar te verlaten? Waarom houd je van Eindhoven? Waar was of is ze op haar best? Was dat toen PSV kampioen werd, is het dat steegje waar je je eerste zoen kreeg, het Stratumseind, Philips, design of iets heel anders?