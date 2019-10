Briljanten paar Van de Kamp uit Eindhoven: ‘Toen ik hem in dat pak zag, was ik verkocht’

De vonk sloeg bij Annie pas twee jaar later over nadat ze Ruud in een mariniers uniform zag. Hij was destijds in dienst. ,,Ruud kwam heel onverwachts langs. En toen ik hem in dat pak zag, was ik meteen verkocht”, vertelt Annie. Dat was het begin van hun oneindige liefde. ,,We waren toen echt verliefd”, zegt Ruud. Maar hun geluk duurde niet al te lang, want snel erna moest Ruud voor twee jaar naar Indië om te dienen als militair. Annie: ,,Ik vond het heel erg dat hij weg was. Maar we hebben veel brieven naar elkaar geschreven.” Zo veel dat dit uiteindelijk een koffer vol met brieven is geworden, waarvan ze er nog een paar bewaard hebben. Na zijn terugkomst, besloten ze samen om te trouwen.



Het echtpaar is sindsdien onafscheidelijk. Ze wonen nu in het woon-zorgcomplex Pieter Eiffhuis. Zo gaan ze elke dag buiten wandelen, kijken ze televisie samen en steggelen ze hier en daar. ,,Ja, maar dat hoort erbij”, verweert Annie zich lachend.