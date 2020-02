Briljanten paar Van Hout uit Eindhoven: al 65 jaar steggelen en bijleggen

In 1959 trouwden ze voor de kerk en gingen samenwonen in een flat aan de Karel de Grotelaan. ,,Toen waren we al vier jaar voor de wet getrouwd, maar omdat er woningnood was, bleef ik bij mijn ouders wonen.” Later verhuisden ze naar een woning in de Weteringstraat, die Jan zelf verbouwde. De zoldervloer waar hun twee zoons Toon en Jack sliepen, maakte hij van het hout van oude munitiekisten.



Volgens Jack waren zijn ouders het de afgelopen 65 jaar vooral oneens. ,,Als Jan zegt dat iets geel is, is het volgens Jenny rood.” Zijn moeder lacht en knikt. ,,Wij zijn het nooit eens, maar we zijn ook nog nooit een dag kwaad op elkaar gebleven. Dat vind ik zo leuk aan hem, dat we alles kunnen vergeten en vergeven.” Dat is volgens het diamanten echtpaar de gouden tip voor een gelukkige relatie. ,,En we hadden allebei onze eigen hobby’s, maar ook gemeenschappelijke interesses.” Zo fietsten ze veel, waren actief in de Paulus Parochie en ontvingen ruim 25 jaar veteranen voor de Airborne-herdenking. ,,Ons leven is nooit saai geweest.”