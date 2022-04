Broer (24) van slachtoffer steekpartij in Eindhoven opgepakt

Pieter van Vollenho­ven­prijs voor jazzclub Fifth NRE in Eindhoven

EINDHOVEN - Jazzclub Fifth NRE in Eindhoven is een van de vier winnaars van de Pieter van Vollenhovenprijs voor herbestemming van monumenten. Uit handen van de naamgever kreeg initiatiefnemer Hein van Stiphout een geldbedrag van 2500 euro.

24 april