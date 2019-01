Broer en zus Wouda zijn geen ‘verjaardagstypes’ - Beiden hebben een liefde voor boeken

Het heeft zwemcoach Marcel Wouda (46) lang genoeg geduurd. Al een minuut of tien staat hij met zijn zus, kinderboekenschrijfster Suzanne Wouda (44), op een winderig en koud dakterras kleumend te poseren voor de fotograaf. Het is weliswaar een bijzonder dakterras – dat van de Lichttoren, waar Suzanne met haar vriend een appartement bewoont, in het hart van Eindhoven – maar het uitzicht over de stad kan Marcel maar matig bekoren. Er staan wedstrijden voor de deur, dus een verkoudheidje kan hij niet gebruiken. ,,Even opschieten nu. Ik wil naar binnen’’, zegt hij dan ook een tikkeltje geërgerd als de fotograaf de twee vraagt om nog eens anders te gaan staan. Het is tekenend voor Marcel: bloedserieus, gedreven in alles wat hij doet, aandacht voor zelfs de kleinste details.