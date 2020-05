Broers (27) en handlanger (20) uit Eindhoven opgepakt voor drugshandel: drugs, auto's en tienduizenden euro's in beslag genomen

Aan de arrestatie van het trio ging een maandenlang onderzoek vooraf. Dat richtte zich op de twee broers van 27, waarvan werd vermoed dat ze zich bezighielden met de handel in verdovende middelen. Tijdens het onderzoek kwam ook een 20-jarige Eindhovenaar in beeld.

Hij werd donderdagavond in de gaten gehouden. Rechercheurs zagen toen dat hij meerdere keren aan het handelen was. Enkele klanten zijn later ondervraagd. De man werd vervolgens tot aan zijn woning gevolgd en daar aangehouden. Hij was op dat moment geld aan het tellen. Dat bleek later een bedrag van enkele tienduizenden euro's. Het geld is in beslag genomen.

Onversneden cocaïne

Terwijl de 20-jarige man in de boeien werd geslagen, werden ook de twee broers gearresteerd. Dat gebeurde in hun bedrijf aan de Leenderweg. De auto waarin zij op dat moment reden, werd in beslag genomen. In het voertuig werden enkele verborgen ruimtes ontdekt waarin een grote hoeveelheid onversneden cocaïne en hasj lag.

Dat was niet het enige voertuig dat door de politie in beslag werd genomen. Zo werden ook een kostbare SUV en enkele andere auto's geconfisqueerd omdat die ook zouden zijn gebruikt tijdens het dealen. Ook werd een grote hoeveelheid gouden sieraden in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de SUV en de sieraden zijn betaald met crimineel geld.

Munitie voor automatische wapens

In totaal werden vier locaties doorzocht; het bedrijf van de broers en de woningen van de drie verdachten. Later werd onderzoek gedaan op nog twee andere plekken, omdat de politie ontdekte dat de verdachten daar over kluizen beschikten. Daarin werden wederom tienduizenden euro's aan contant geld gevonden. De politie vermoedt dat ook dit geld is verdiend met criminele activiteiten. Bij de doorzoekingen werd ook nog munitie gevonden die bestemd is voor automatische vuurwapens.

De drie mannen zitten voorlopig vast. Het onderzoek naar hun activiteiten gaat door.