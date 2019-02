Broers uit Nuenen verdacht van grootschalige merkenfraude

DEN BOSCH - Twee broers uit Nuenen worden ervan verdacht vele duizenden stuks vervalste merkkleding, horloges, riemen en accessoires te hebben verkocht in outletwinkels in Eindhoven en Veldhoven.

Dinsdag stonden zij voor de rechtbank in Den Bosch. De handel in vervalste kleding van Hugo Boss, Nike, Adidas en Armani, Uggs laarzen, riemen van Louis Vutton en nephorloges van peperdure merken als Breitling en Cartier legden de broers Gert en Marc W. geen windeieren. Per dag draaiden zij omzetten van ruim 4700 euro.

De winst die zij met de illegale handel maakten -ruim een half miljoen- moeten zij aan de staat terugbetalen. Dat vindt officier van justitie Martijn Zwiers. Daarboven op eiste hij tegen Gert W. (33) -het brein achter de merkenfraude- een gevangenisstraf van negen maanden waarvan zes voorwaardelijk. Zijn broer Marc (31) had een kleinere rol: goed voor een werkstraf van 60 uur.

Opslagboxen

De kleding werd verkocht in winkels in Eindhoven en Veldhoven. Op de Run in Eindhoven huurde Gert W. vier opslagboxen om zijn voorraad op peil te houden. Ook vanuit de woning van de jongste in Nuenen zouden spullen zijn verkocht. Bij een inval in november 2016 werden ruim duizend stuks nagemaakte merkkleding in beslag genomen.

De handel vond vooral op internet plaats. Op Facebook, waar de account van de 33-jarige Nuenenaar ruim 30.000 volgers telde, en via whatsapp werden de klanten op interessante koopjes gewezen: dure kleding voor een fractie van de ‘oorspronkelijke’ waarde. De spullen konden zij afhalen in een outletstore op het Franz Léharplein in Eindhoven en de Broekweg in Veldhoven.

Deur op slot

Meldingen van de Fiod en aangiften van React, de organisatie die de belangen van merkenhouders behartigt, wezen in de richting van de twee Nuenense broers. De oudste was in 2015 al betrokken bij een eerdere fraudezaak met merkkleding en is daar ook voor veroordeeld. Als bewijsmateriaal gelden voor justitie ook camerabeelden en honderden appjes en telefoongesprekken van de broers, waarin zij onder meer elkaar waarschuwden: ‘Houd de deur maar op slot vandaag want de namaakbestrijders liggen weer op de loer’. En: ,We gaan vandaag knallen. We gaan voor de 8000 euro.’

Beide broers ontkenden bij de rechter dat er sprake was van opzet. ,,Ik heb altijd uit goeder trouw gehandeld", betoogde Gert W. ,,Ik kocht leuke partijen voor weinig. Ik wilde een paar tientjes winst maken. De spullen kocht ik bij officiële groothandels.” Bij de politie heeft Marc W. echter eerder verklaard dat hij tegen klanten zei dat de kleding 'vermoedelijk imitatie was’ als zij vroegen waarom de spullen zo goedkoop waren.

Quote Prijzen van merkkle­ding van een paar seizoenen oud kelderen enorm, dat weet iedereen Leonie van der Grinten, Advocaat

Volgens de oudste broer had hij de handel opgezet om schulden uit zijn faillissement -hij had eerder een winkel in Eindhoven- te kunnen betalen. De verkoopprijzen waren zo laag volgens de verdachte, omdat hij partijen van een aantal jaren oud kocht en b-keus artikelen.