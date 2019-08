Broers ‘wisten niks’ van drugschemicaliën bij loods in Nuenen

DEN BOSCH - Twee broers hadden vaten met drugschemicaliën op hun terrein in Nuenen staan, maar dachten dat er zeep in zat. Ja ja, denkt de officier van justitie, die gevangenisstraffen eist.

Bernardus (55) en Wilhelmus (57) V., uit Geldrop en Mierlo, waren dom geweest. Ze waren een paar vage bekenden tegengekomen bij een benzinestation, die vroegen of ze ergens een plek wisten voor de opslag van plastic tonnen met zeep voor truckreiniging. Dat wisten de broers, dakdekkers van beroep, wel. Bij hun eigen loods in Nuenen was nog plek. Zo vertelden ze het woensdag aan de rechtbank in Den Bosch.

Voornamen

Wie die vage bekenden waren wisten ze niet precies, ze kenden alleen hun voornamen. Telefoonnummers van de mannen hadden de broers niet en over de maandelijkse huur van 200 euro die ze zouden beuren voor de opslag was niks op papier gezet. ,,Is dat niet een beetje raar", vroeg de rechtbankvoorzitter zich af. De broers vonden van niet.

Ze keken wel raar op toen de politie in april vorig jaar bij hun loods binnenviel en daar 8000 liter drugschemicaliën vond, deels grondstof, deels afval. Plus laboratoriumapparatuur voor het maken van xtc. Een werkend lab werd niet aangetroffen.

‘Meneer Bennie’

Bernardus, door de rechtbankvoorzitter aangesproken met ‘meneer Bennie', dacht dat de belangstelling van de politie te maken had met de wietplanten die hij in de loods had staan. Niet om er drugswinst mee te boeken, maar om er wietolie van te maken, te gebruiken door zijn vrouw die kanker had. Zijn broer had met de wiet niks te maken.

Officier van justitie Renske van Schijndel vond het verhaal van de broers over de chemicaliën ‘buitengewoon vaag’ en dacht dat het ‘zomaar eens niet zou kunnen kloppen.’

Wietwinst