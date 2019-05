Brommer door brand verwoest in Eindhoven

PSV mikt in juli ook op oefenduel met Griekse subtopper

30 mei PSV bekijkt momenteel de mogelijkheden om op 12 juli een oefenduel met het Griekse Aris Saloniki te spelen. De nummer vijf van de hoogste afdeling in Griekenland kan op dat moment in Oosterhout (nabij Breda) tegenover PSV komen te staan. Voetbalvereniging TSC is in overleg met PSV over het voorgenomen oefenduel.