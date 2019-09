Bromtoon irriteert Eindhovenaar steeds vaker

Bedrijven worstelen met stikstofim­pas­se: ‘Onzeker­heid is frustre­rend’

6:30 EINDHOVEN - Voorlopig geen nieuwe bedrijfshal in Budel. Oorzaak: voorlopig geen vergunning. Het is maar één voorbeeld uit velen. Bedrijven in de regio worstelen met impasse rond stikstofregels.