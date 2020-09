Bronzen Van Abbepenning gaat naar DomusDela in Eindhoven

Nieuwe Serie A-ploeg van Jeroen Zoet aast ook op PSV’er Jorrit Hendrix

13 september Jorrit Hendrix staat in de belangstelling van het Italiaanse Spezia. Keeper Jeroen Zoet trok onlangs al naar de nieuwbakken Serie A-club en ook Hendrix kan die kant uit. Spezia zal ook voor Hendrix niet de hoofdprijs hoeven te betalen, omdat hij nog maar een contract voor een seizoen heeft. Wel is de sportieve situatie van de middenvelder een andere dan die van Zoet, omdat hij waarde voor PSV kan hebben. Zoet was in principe reserve-goalie en mogelijk zelfs derde keeper.