Bruggen in Eindhoven in 2019 vervangen

EINDHOVEN - Het bruggetje over de Dommel op de Eindhovense Wolvendijk en twee fietsbruggen in het Genderpark moeten in 2019 vervangen worden. De drie bruggen zijn aan het eind van hun levenscyclus, zo blijkt uit gemeentelijke stukken.

Wanneer de drie worden vervangen, is nog niet bekend. Onderzoek daarnaar door de gemeente Eindhoven is nog in volle gang. Dat vervangen nodig is, staat inmiddels al wel vast. In de gemeentelijke paperassen worden ze intussen gerangschikt in de zogenoemde risicoparagraaf.

,,We zijn nu bezig met het maken van plannen om de drie bruggen te vervangen", zo reageert een woordvoerder van de gemeente. ,,In 2019 maken ze plaats voor nieuwe bruggen. Tot die tijd worden de betreffende kunstwerken door middel van periodieke veiligheidsmonitoring gecontroleerd, zodat we geen risico lopen."

Wat de kosten zijn van het vervangen van de drie bruggen is nog niet bekend.

Bepalen of het noodzakelijk is bruggen, viaducten en tunnels in Eindhoven te vervangen, gebeurt volgens de woordvoerder op basis van leeftijd en aan de hand van inspecties. ,,Bij vervanging kijken we altijd kritisch of het nog nodig is om het civiel-technische kunstwerk op die plek te handhaven", aldus de woordvoerder.