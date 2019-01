Bruidsmodeshow fleurt Eerdbrand in Eindhoven op

EINDHOVEN - Zorginstelling Eerdbrand in Woensel was zaterdagmiddag het podium van een heuse bruidsmodeshow. Circa dertig 'bruiden' betraden in een volgepakte gasterij de catwalk om jurken uit verschillende windstreken en perioden te showen.

Het evenement was georganiseerd door studenten van de opleiding Sociale Studies in Eindhoven en medewerkers van de dagbesteding van Eerdbrand, dat onderdeel is van Archipel. De gasterij is omgetoverd tot bruidszaal, inclusief witte ballonnen en rozen op de tafels. Onder begeleiding van een pianist pronkt de ene na de andere bruid op de catwalk, eventueel met bruidegom. Een selectie van een viertal bijzondere jurken.

Volledig scherm Loes, Nederlandse stijl © Kees Martens FOTOMEULENHOF

Loes: ,,Het was eigenlijk de bedoeling dat mijn moeder de trouwjurk zou maken. Om ideeën op te doen zijn we allerlei trouwzaken en bruidsmodeshows afgegaan. We zagen deze jurk bij trouwzaak Rianne, en toen ik hem mocht aantrekken wisten we: dit is hem! Het is een eenvoudige jurk en daar hou ik van. Toentertijd was een pofmouwtje en een strik op je kont ook in. Ik werk bij Eerdbrand en heb mijn jurk al vaker aan gehad bij de ouderen. We weten dat ze daar erg van genieten, dus hebben we geholpen met het organiseren. Drie jaar geleden heb ik de jurk ook aan gehad. Toen paste ik er nog nét in, en nu weer. Het is erg leuk, want de mensen die hier zitten kennen mij allemaal, dus dat geeft het een extra dimensie."

Volledig scherm Jennifer, Ghanese stijl. © Foto Kees Martens Fotomeulenhof

Jennifer: ,,Een vriendin van mij volgt de opleiding Sociale Studies, dus toen ze vroeg of ik wil helpen dacht ik: waarom niet? Dit is niet mijn eigen trouwjurk, maar wel een jurk uit Ghana. De jurk is gemaakt in een traditionele stijl die kente heet. Het is een kleurrijke stijl met een speciale weeftechniek. De kleuren staan symbool voor rijkdom. De koning en koningin in Ghana dragen het vaak op bijzondere gelegenheden, zoals een jubileum, maar bijvoorbeeld ook op een begrafenis."

Volledig scherm Rianne, Nederlandse stijl © Foto Kees Martens Fotomeulenhof

Rianne: ,,Ik werk hier bij Eerdbrand als helpende bij het verzorgen van de mensen. Dit is mijn eigen trouwjurk, waarin ik in mei 2017 ben getrouwd. Het is gek om hem weer aan te hebben; het voelt als een soort tweede trouwdag. Ik wilde deze jurk eigenlijk helemaal niet hebben. Tenminste, ik had een heel ander beeld voor me. Ik wilde een haltermodel en zeker geen strapless jurk, dat is niks voor mij. Al die plooien vond ik eigenlijk ook niks. Maar alles wat ik mooi dacht te vinden, was het gewoon niet. Dit was mijn zesde jurk. Toen ik dit aantrok en in de spiegel keek dacht ik ineens: eigenlijk is dit het wél. Ik heb er uiteindelijk acht aan gehad, maar ben toch weer teruggekomen op deze.”

Volledig scherm Dominika © Fotopersburo van de Meulenhof BV