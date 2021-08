Bruine aap en roze schaar

Een metalen bakje is het, wit gelakt en met een houten handvat. Ramvol spullen, zoals het hoort in een rommelbakje. Of dit het enige bakje is? Nee, er is ook nog een lade en in het thuiskantoor staat een kast-vol-bakken. Die allemaal keurig zijn gesorteerd overigens. Met kaarten die ze ooit heeft ontvangen, en blanco exemplaren die nog kunnen worden verstuurd en o, ja - met alle bonnetjes van kleding die ze ooit heeft gekocht. Maar dat is een ander verhaal.

Drie jaar oude walnoten

Neeltje van Gool, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij het Van Abbemuseum in Eindhoven, weet redelijk nauwkeurig wat er in het bakje zit: ‘ik ben ook vrijwel nooit iets kwijt in huis’, en heeft dit exemplaar bij de Hema gekocht, zo’n vier jaar geleden. Daarvoor was het rommelbakje een schaal. Ze kent ook het rommelbakje van haar ouderlijk huis nog goed: ,,Dat was een tinnen schaal waarin walnoten lagen van drie jaar oud, je kent het wel. Naast andere spulletjes.”

Quote Opa Gerard was heel slim, kjon goed bridgen en was gek van speelse dingen Neeltje van Gool

Ze vist als eerste een knuffel uit het bakje; een aapje. Georven, van opa. Dat was een man die idolaat was van speelgoed, tot zijn 85ste aan toe. ,,Heel slim was opa Gerard, had een eigen zaak in Breda, kon goed bridgen en was gek van speelse dingen. Dit aapje is me heel dierbaar; dan is opa een beetje in de buurt.”

Er komt vervolgens een forse etui vol stiften uit het mandje. Vroeger tekende Van Gool heel veel - ‘portretten, mode-ontwerpen van Barbie’s’ - maar nu gebruikt ze de stiften om schema’s te maken, als voor de marketing van het museum bijvoorbeeld een lange termijn-plan moet worden gemaakt. Dan blijken die kleurtjes buitengewoon handig.

Alles in pasteltinten

Ook altijd slim om bij de hand te hebben: Pritt, plakband, en een gum. Wel een heel speciale en dus nooit gebruikt, want hij heeft namelijk de vorm van een oor. ‘cadeautje bij een Van Gogh-tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum’ en een schaar (‘gekocht bij Het Smitje, heerlijke winkel’). Roze is de schaar. Waar dat roze vandaan komt? ,,Hallo! Ik was 12 toen de televisieserie ‘Miami Vice’ heel populair was en dus moest zo ongeveer álles in pasteltinten. Ook het werk van de Memphis-groep, dat is helemaal mijn ding.”

Ze blijkt ook dol op linialen - eentje heeft de vorm van een uitgerekte kat- geodriehoeken, rolmaten en stanleymessen; daarvan zitten er een aantal in het bakje. Van Gool mag dan ook heel graag rondstruinen in een goede kantoorboekhandel. En ze komt ook nooit zonder een aankoop uit een doehetzelf-zaak: ‘heerlijk om daar te grasduinen’.

Dan volgt een stroom seizoensbrochures en flyers. Van het Van Abbemuseum zelf, maar ook een jaaroverzicht van collega-museum Boijmans Van Beuningen: ‘Heel handig en goed gemaakt’.

Quote Overigens zijn de fijnste pennen die van de Hema, van 1,50 euro. Maar die zijn uit de collectie genomen Neeltje van Gool

Er komt nog maar eens een pen uit het bakje, want pennen, dat blijkt nog net geen verslaving, maar veel scheelt het niet: ,,Ik vind het heel belangrijk om met een goede pen te kunnen schrijven of te tekenen. Dat maakt een groot verschil in mijn werkplezier. En ik ben wat dat betreft een tikje ouderwets want ik schrijf alles op. Wat ik vervolgens amper nog teruglees, maar wat dan toch ergens is opgeslagen in m’n hoofd. Overigens zijn de fijnste pennen die van de Hema, van 1,50 euro. Maar die zijn uit de collectie genomen. Heel spijtig.”

Dingen verzamelen en goed opbergen, dat heeft ze niet van vreemden: ,,Dat is er bij ons ingehamerd. Kan me nog goed herinneren dat mijn vader me wees op een spijker in de muur en zei ‘Als je thuiskomt, moet je daaraan je sleutels hangen, dan raak je ze nooit kwijt.’ Toen dacht ik: da’s eigenlijk wel een goed idee. Dus heb ik voor veel dingen een vaste plek.” Grinnikt: ,,Ook in dit bakje.”

Volledig scherm Het Rommelbakje van Neeltje van Gool. © DCI Media